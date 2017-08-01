РЖД предупредили о задержках поездов из-за аварии в электросетях на Дальнем Востоке

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Движение поездов на участке Могоча Забайкальской железной дороги - Хабаровск Дальневосточной железной дороги было приостановлено в связи с аварией в электросетях на Дальнем Востоке. В этой связи возможны задержки поездов, сообщила пресс-служба РЖД.
"Ожидаются задержки пассажирских поездов, - отмечается в сообщении. - РЖД принимает все возможные меры по возобновлению движения".
Как уточнили в РЖД, в связи с аварией без внешнего энергоснабжения остались тяговые подстанции железной дороги.
По данным Минэнерго России, в 14:04 мск отключились воздушные линии 500 кВ "Бурейская ГЭС - Амурская", первая цепь ВЛ (воздушная линия) 500 кВ "Бурейская ГЭС - Хабаровская", межгосударственная ВЛ 500 кВ "Амурская - Хэйхэ", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Волочаевка тяговая", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Левобережная", из-за чего произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части по сечению "переход через реку Амур".
Частота в западной части ОЭС Востока снижалась до 47,2 Гц.
Одновременно отключилось энергоснабжение в части населенных пунктов Приморского края, включая Первореченский и Советский районы Владивостока. Энергоснабжения не было в течение часа.
По предварительной информации, мощность отключенных потребителей составляет более 400 МВт, отмечают в Минэнерго России.
Причины аварии в настоящее время выясняются, ведутся аварийно-восстановительные работы.