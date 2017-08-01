Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже $51 впервые с 27 июля

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 3,4% и составила $50,92 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $51 за баррель 27 июля 2017 г.

На фоне снижения цен на нефть курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск укрепился на 0,88%, до 60,31 руб., евро - на 0,54%, до 71,13 руб.