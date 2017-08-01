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УАЗ намерен продавать в Китае несколько тысяч автомобилей в год

Экономика и бизнес
1 августа, 19:54 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 1, августа. /ТАСС

Первые поставки автомобилей в КНР завод начал в 2016 году

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© Григорий Сысоев/ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) рассчитывает на ежегодную реализацию в Китае нескольких тысяч автомобилей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе предприятия.

"УАЗ планирует пройти в Китае процесс сертификации четырех моделей: "Патриот", "Пикап", "Хантер" и "Комби". По итогам российский автопроизводитель рассчитывает увеличить свои продажи в данной стране до нескольких тысяч автомобилей в год", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что первые поставки автомобилей в Китай УАЗ начал в 2016 году. По данным предприятия, завод уже прошел аудит производства от официального сертификационного органа "Центра сертификации качества Китая" (CQC).

Замечания по результатам сертификационного аудита отсутствуют, получены отдельные рекомендации по совершенствованию системы контроля производственных процессов и качества продукции, отметили на предприятии.

Положительное заключение по итогам аудита позволяет УАЗу перейти к следующим шагам в процедуре организации экспортных поставок продукции в КНР. В частности, речь идет о получении "Одобрения типа транспортного средства CCC", которое позволит избежать ограничений по количеству реализуемых транспортных средств, уточнили в пресс-службе.

УАЗ специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов. Производственная мощность завода составляет 105 тыс. машин в год. С 2000 года предприятие входит в структуру концерна Sollers. Компания выпускает более 10 моделей марки UAZ примерно в 100 модификациях и экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира.

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