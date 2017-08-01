Банк России в июле продал ОФЗ из собственного портфеля на 232 млн руб.

Лепсая: "Балтика" хотела бы сыграть в матче-открытии нового стадиона "Калининград"Спорт 1 августа, 20:26
Сбой в энергосистеме Дальнего Востока произошел из-за короткого замыкания в сетяхПроисшествия 1 августа, 20:22
Глава Европарламента призвал ввести санкции против президента ВенесуэлыМеждународная панорама 1 августа, 20:11
Федерация бокса России провела рабочую встречу с промоутерамиСпорт 1 августа, 20:06
Шувалов надеется, что в ближайшие шесть лет налоги не изменятсяЭкономика и бизнес 1 августа, 20:05
УАЗ намерен продавать в Китае несколько тысяч автомобилей в годЭкономика и бизнес 1 августа, 19:54
Fox News обвинили в публикации ложной информации в интересах ТрампаМеждународная панорама 1 августа, 19:52
Тренер: футболист "Балтики" Погребняк сломал ногу в матче со "Спартаком-2"Спорт 1 августа, 19:47
Мутко: нетрезвым фанатам нужно будет создать достойные условия во время ЧМ-2018Спорт 1 августа, 19:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Банк России в июле 2017 года продал облигации федерального займа (ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 232 млн рублей. При этом на счетах регулятора на начало августа оставались ценные бумаги на сумму почти 59,78 млрд руб., говорится в сообщении ЦБ.
В целом за период с апреля 2016 года по июль 2017 года регулятор реализовал ценные бумаги почти на 145,95 млрд рублей по номинальной стоимости. За это время были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной стоимостью 42,35 млрд рублей.
Продажа Банком России ОФЗ позволяет частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, продажа ОФЗ может способствовать повышению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных ценных бумаг.
Банк России продает выпуски ОФЗ в ходе торгов на Московской бирже.