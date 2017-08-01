Банк России в июле продал ОФЗ из собственного портфеля на 232 млн руб.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Банк России в июле 2017 года продал облигации федерального займа (ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 232 млн рублей. При этом на счетах регулятора на начало августа оставались ценные бумаги на сумму почти 59,78 млрд руб., говорится в сообщении ЦБ.

В целом за период с апреля 2016 года по июль 2017 года регулятор реализовал ценные бумаги почти на 145,95 млрд рублей по номинальной стоимости. За это время были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной стоимостью 42,35 млрд рублей.

Продажа Банком России ОФЗ позволяет частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, продажа ОФЗ может способствовать повышению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных ценных бумаг.

Банк России продает выпуски ОФЗ в ходе торгов на Московской бирже.