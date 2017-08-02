Курс доллара на Московской бирже вырос до 60,5 руб., евро - до 71,59 руб.

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ТАСС, 2 августа. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и достиг отметки в 60,5 руб.
Курс евро вырос на 33 копейки, до 71,59 руб.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1943,83 пункта.
Индекс РТС уменьшился на 0,14% и достиг отметки в 1012,83 пункта.