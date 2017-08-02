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"Роснефть" в 2018 году планирует пробурить три скважины на шельфе Вьетнама

Экономика и бизнес
2 августа, 10:27 дата обновления: 2 августа, 10:34 UTC+3

В частности, будут пробурены две добывающие скважины для разработки перспективных участков месторождений Фонг Лан Даи и Лан До

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Rosneft Vietnam (дочерняя компания "Роснефти") планирует в 2018 году пробурить еще три скважины на шельфе Вьетнама, говорится в сообщении нефтяной компании.

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"В 2018 году в рамках развития проектов на шельфе Вьетнама Rosneft Vietnam планирует пробурить еще три скважины. В частности, на блоке 06.1 будут пробурены две добывающие скважины для разработки перспективных участков месторождений Фонг Лан Даи и Лан До и одна поисково-разведочная скважина на соседнем блоке 05-3/11, также расположенном в бассейне Нам Кон Шон", - отмечается в пресс-релизе.

"Роснефть" и Petrovietnam сотрудничают в проекте по добыче газа и конденсата и геологоразведке на шельфе Вьетнама (блок 06.1), в котором Rosneft Vietnam выступает в качестве оператора проекта. Проект реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП). На участке СРП расположено два газоконденсатных месторождения - Лантай и Ландо. Начальные запасы газа на месторождениях - около 66 млрд кубометров.

9 марта 2016 года Rosneft Vietnam приступила к бурению поисково-разведочной скважины PLDD-1X на блоке 06.1, расположенном на шельфе Вьетнама. В рамках данного проекта "Роснефть" впервые выступила в качестве оператора проекта по бурению на международном шельфе.

"Роснефть" и PetroVietnam также имеют доли в трубопроводе Нам Кон Шон, по которому осуществляется транспортировка газа и конденсата с шельфовых блоков бассейна Нам Кон Шон на береговой комплекс по производству электроэнергии.

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