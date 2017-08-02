Банкам из одного холдинга могут разрешить обмениваться данными клиентов

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий кредитным организациям не проводить повторную идентификацию клиентов в рамках банковских групп и холдингов. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Документ был разработан Росфинмониторингом в рамках плана мероприятий по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке, утвержденного вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем 18 мая 2015 года. Законопроект вносит поправки в 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Согласно документу, если клиент уже идентифицирован одной организацией из группы, другая организация может воспользоваться этой информацией и не проводить его проверку.
Для этого головная кредитная организация банковской группы или холдинга разрабатывает и утверждает целевые правила внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, включающие в том числе правила обмена информацией, а также осуществляет контроль за их соблюдением.
Кроме того, при проведении упрощенной идентификации клиента идентификация его представителя или выгодоприобретателя не проводится.