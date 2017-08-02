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Аэропорт Стригино и авиакомпания "Оренбуржье" вводят новые рейсы в три региона ПФО

Экономика и бизнес
2 августа, 12:56 UTC+3 ТАСС

Речь идет о рейсах в Пензу, Киров и Ижевск

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ТАСС, 2 августа. Международный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде в августе начнет обслуживать рейсы авиакомпании "Оренбуржье" в Пензу, Киров и Ижевск. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Стригино.

"Рейсы из Нижнего Новгорода в Пензу, Киров и Ижевск будут выполняться в рамках программы субсидирования региональных перевозок между городами Поволжского федерального округа (ПФО). Рейсы во все города будут выполняться три раза в неделю", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Продажи билетов уже открыты, их стоимость и расписание рейсов можно уточнить на сайте аэропорта Стригино и на сайте авиакомпании "Оренбуржье".

"Рейсы будет выполнять девятнадцатиместный двухмоторный самолет Let L-410 "Turbolet", предназначенный специально для местных перелетов. В расписании рейсы в Пензу стоят по вторникам, средам и воскресеньям, в Киров авиакомпания будет выполнять полеты в понедельник, среду и пятницу, в Ижевск - во вторник, четверг и субботу", - уточнили в аэропорту.

В настоящее время из аэропорта Стригино, который входит в холдинг "Аэропорты регионов", по программе субсидированных перевозок совершаются рейсы в четыре города ПФО: Самару, Ульяновск, Казань и Нижнекамск. С возвращением в программу полетов трех региональных центров география авиасообщения охватит практически половину крупнейших городов ПФО.

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