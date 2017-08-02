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Внебюджетные доходы федеральных музеев за 5 лет выросли на 125%

Экономика и бизнес
2 августа, 17:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, августа. /ТАСС

Федеральные музеи являются одним из самых динамичных секторов российской экономики, сказал Владимир Мединский

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Внебюджетные доходы отечественных музеев федерального подчинения за последние пять лет увеличились на 125%. Об этом заявил в среду журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе церемонии передачи архива семьи Романовых Государственному музею-заповеднику (ГМЗ) "Царское село" в городе Пушкин под Санкт-Петербургом.

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"Федеральные музеи являются одним из самых динамичных секторов не только российской культуры, но и российской экономики. За последние 5 лет внебюджетные доходы наших федеральных музеев выросли на 125%", - сообщил он.

По словам Мединского, даже банковский сектор вряд ли может мечтать об этом".

Как считает министр, такое увеличение - "это прямой результат существенного роста посещаемости музеев", "результат гибкой политики, ориентированной на посетителя, на зрителя". Кроме того, отметил он, "это результат огромной просветительской работы".

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