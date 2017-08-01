Мединский предложил активнее развивать инфраструктуру "Кижей"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил создать условия, чтобы в музее-заповеднике "Кижи" можно было провести полноценный отпуск.

"Нужно построить аутентичные деревянные гостевые дома из бруса, отдельную гостиницу, к завершению уже этого сезона благоустроить дорожки, ведущие к центральным объектам на территории", - сказал Мединский на совещании по капитальному ремонту, строительству, реконструкции и реставрации объектов историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи".

Директор ФГБУК " Государственный историко-природный и этнографический музей-заповедник "Кижи" Елена Богданова, отчитываясь о проделанной работе, рассказала, что ежегодно территорию музея посещает 170-200 тыс. туристов. Но практически все они приезжают на один-два дня.

"На данный момент мы можем разместить всего 120 человек в частных гостевых домах, расположенных на территории музея-заповедника. Также в нашем распоряжении девять катеров, которые могут доставлять гостей к музею-заповеднику", - отметила Богданова. Она добавила, что после реставрации одного из объектов "Дома Серова", там будет гостиница на 13 номеров.

"В "Кижи" все едут одним днем. А это неправильно. Туда нужно отправляться месяца на два. Когда я ездил в "Кижи" студентом, там вообще ничего не было", - сказал Мединский.

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" известен выдающимися памятниками деревянного зодчества и является особо ценным объектом культурного наследия народов России. Это один из крупнейших в стране музеев под открытым небом. Основа музейного собрания - ансамбль Кижского погоста - объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.