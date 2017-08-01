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Новый музей военной формы вскоре появится в Москве

Общество
1 августа, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

В музее будет представлена коллекция из 75 экспонатов, отражающих этапы эволюции военного мундира

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Уникальная коллекция военной формы, дополнившая выставку "Спасенные реликвии", послужила основой для создания нового музея. Об этом во вторник на открытии экспозиции "Спасенные реликвии. Два века славы" в музее Российского военно-исторического общества (РВИО) объявил министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

"Идея нового музея в том, чтобы показать всю эволюцию развития военной формы, мундира и защиты русского воина: от Рюрика до сегодняшних дней. Показать мальчишкам, что это не только удобно, эффективно, но и красиво", - отметил Мединский. Он также рассказал, что стартом для создания этого музея послужило решение руководства Министерства обороны передать из запасников музея вооруженных сил несколько сотен предметов военной исторической формы.

"Когда мы получили эти мундиры, головные уборы, предметы военной униформы, хотелось рыдать, потому что блестящая форма, к которой мы привыкли по фильмам о войне 1812 года, по литографиям и картинам, находилась в постыдном состоянии. Хотелось бы, чтобы молодые ребята, придя в этот музей, захотели не только надеть эту форму, но и связать свою жизнь с нашей армией", - сказал глава Минкультуры.

В новом разделе выставки представлены около 75 экспонатов, отражающие этапы эволюции военного мундира - от красивой эффектной, но малопригодной для ведения войны формы до практичного в изготовлении и удобного в носке обмундирования в периоды царствования императоров Александра I, Николая I, Александра II, Александра III и Николая II.

О выставке "Спасенные реликвии"

На выставке "Спасенные реликвии", открывшейся 2 февраля 2017 года, представлены образцы военной формы XVIII-XIX веков, происходящие из собрания Императорского Интендантского музея, который до Революции 1917 года существовал под покровительством российского императора. В советское время коллекция рассеялась по разным собраниям.

В числе представленных экспонатов - вице-каска Николая I и треуголка Александра I, а также мундиры обер- и штаб- офицеров лейб-гвардии Измайловского и Преображенского полков.

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