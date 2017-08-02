Россельхознадзор ограничил поставку свиней и свиноводческой продукции из Румынии

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор со 2 августа ввел временные ограничения на поставку живых свиней и свиноводческой продукции из Румынии, где ранее был выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в сообщении фитосанитарной службы.
Ограничения касаются всей румынской свиноводческой продукции за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза и готовых кормов, прошедших термическую обработку, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней.
Попавшая под ограничения продукция, поступившая на российские пункты пропуска со 2 августа, подлежат возврату независимо от даты оформления ветеринарных сопроводительных документов, указало ведомство.
Россельхознадзор также ограничил транзит по территории России живых свиней, поступающих с территории Румынии. При этом в случае прибытия животных, следовавших в режиме транзита по территории Румынии до 2 августа, решение об их пропуске будет приниматься в обычном порядке.