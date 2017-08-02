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Х5 Retail Group планирует открыть 2,5 тыс. магазинов в 2017 году

Экономика и бизнес
2 августа, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Ритейлер управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ритейлер Х5 Retail Group планирует открыть около 2,5 тыс. магазинов в 2017 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Шехтерман в ходе телефонной конференции с инвесторами.

"Как я отметил, мы планируем открыть около 2,5 тыс. магазинов к концу года", - сообщил Шехтерман.

Ранее ритейлер Х5 Retail Group планировал открыть в 2017 году более 2 тыс. магазинов.

X5 Retail Group управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". На 30 июня 2017 года под управлением компании находилось 10 тыс. 506 магазинов, включая 9 тыс. 688 магазинов "Пятерочка", 557 супермаркетов "Перекресток", 90 гипермаркетов "Карусель" и 171 магазинов "Экспресс".

Чистая прибыль X5 Retail Group в первом полугодии 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 43,8% и достигла 18,69 млрд рублей.

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