Немецкие автопроизводители оптимизируют двигатели 5 млн машин после дизельного скандала

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БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Представители германского автопрома в общей сложности оснастят двигатели 5 млн машин, которые оказались замешаны в дизельном скандале, новым программным обеспечением.
В это число входят 2,5 млн транспортных средств Volkswagen, об отзыве которых стало известно ранее, говорится в сообщении, которое распространило в среду Объединение немецких автопроизводителей.
"Автопромышленность понимает, что потеряла значительную часть доверия. Мы должны работать над тем, чтобы вернуть это доверие", - говорится в сообщении. Под процесс оптимизации двигателей подпадут транспортные средства класса "Евро-5" и "Евро-6". Обновление программного обеспечения позволит снизить уровень вредных выбросов в атмосферу.
Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же выхлопы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха, к примеру, в США в 30-40 раз.
21 июля Spiegel сообщил, что пять автопроизводителей - Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler - с 1990-х годов согласовывали свои действия по производству, стоимости, поставщикам деталей для автомобилей и даже по установке механизмов для очистки выхлопных газов в дизельных машинах. За все время якобы было проведено около 60 рабочих встреч, в которых участвовали более 200 сотрудников концернов. При этом производители преследовали цель свести к минимуму конкуренцию между собой.