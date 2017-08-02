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"Русская аквакультура" изучает возможность экспорта лосося в Китай

Экономика и бизнес
2 августа, 21:44 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 2, августа. /ТАСС

Сроки начала поставок в компании не озвучивают

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МУРМАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Производитель красной рыбы "Русская аквакультура" изучает вопрос экспорта в Китай лосося. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Илья Соснов.

"Мы работаем над планами экспорта на китайский рынок. Но любой экспорт продовольствия на китайский рынок - это way-to-go, то есть годы многократной подготовки. Мы ждем, в том числе, как один из драйверов роста мирового спроса на лосось то, что китайцы начнут есть охлажденную рыбу. Это модно, за счет этого будет расти мировой объем потребления", - сказал Соснов.

Когда могут начаться поставки, в компании пока не озвучивают. Однако руководитель предприятия отметил, что в настоящее на рынок Китая постепенно возвращается мировой лидер по производству лосося - Норвегия. Китай в 2010 году ввел ограничения на норвежскую рыбу, напомнил Соснов.

"Русская аквакультура" - одна из ведущих компаний на российском рыбном рынке, специализирующаяся на поставке охлажденной и свежемороженой рыбы и ее товарном выращивании. Компания была основана в 1997 году как ГК "Русское море". Основным владельцем является Максим Воробьев.

В 2010 году компания провела первичное размещение акций (IPO), продав 15 млн акций на $90 млн. В апреле 2017 года акционеры "Русской аквакультуры" одобрили допэмиссию на 32,7 млн акций.

Выручка "Русской аквакультуры" в первом полугодии 2017 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в 9,3 раза и составила 3,34 млрд рублей. Объем производства товарной рыбы вырос в семь раз и составил 8,4 тыс. тонн биомассы.

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