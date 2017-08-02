"Русская аквакультура" планирует увеличить выручку до 21,6 млрд рублей к 2025 году

МУРМАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Производитель красной рыбы "Русская аквакультура" намерен в 2025 году увеличить выручку до 21,6 млрд рублей, сообщил журналистам гендиректор компании Илья Соснов.

Это в 8,5 раза больше, чем выручка "Русской аквакультуры" за 2016 год, следует из материалов компании. Так, в прошлом году "Русская аквакультура" получила 2,5 млрд рублей выручки. По итогам 2017 года компания намерена увеличить выручку до 4,8 млрд рублей. Увеличение выручки и в 2017 году, и в последующие годы будет связано с увеличением объемов производства, пояснил Соснов.

"Мы уже сейчас начинаем думать о первых шагах по зарыблеванию 2018 года - контрактуем смолт, договариваемся о поставках оборудования. (Объем вылова - прим. ТАСС) 35 тыс. тонн - задача максимум, которую ставят акционеры", - сказал Соснов.

В 2018 году компания ожидает снижения выручки, поскольку в 2016 году не проводила зарыбление - высадку рыбы в садки для выращивания, сообщил он. Но в дальнейшем компания вернется к росту, уверен Соснов.

Основную ставку "Русская аквакультура" по-прежнему будет делать на красную рыбу. Однако компания изучает возможность выращивания мидий, крабов и гребешка в районе Баренцева моря.

"Но это скорее всего будут единицы процентов в общем объеме бизнеса. Поставки для HoReCa - ресторанов и отелей", - отметил глава компании.

О компании

"Русская аквакультура" - одна из ведущих компаний на российском рыбном рынке, специализирующаяся на поставке охлажденной и свежемороженой рыбы и ее товарном выращивании. Компания была основана в 1997 году как ГК "Русское море". Основным владельцем является Максим Воробьев.

В 2010 году компания провела первичное размещение акций (IPO), продав 15 млн акций на $90 млн. В апреле 2017 года акционеры "Русской аквакультуры" одобрили допэмиссию на 32,7 млн акций.

Выручка "Русской аквакультуры" в первом полугодии 2017 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в 9,3 раза и составила 3,34 млрд рублей. Объем производства товарной рыбы вырос в семь раз и составил 8,4 тыс. тонн биомассы.