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Два российско-японских центра будут открыты на ВЭФ

Экономика и бизнес
3 августа, 2:11 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке в сентябре

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ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Центр российско-японских исследований и центр дзюдо будут открыты на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре. Об этом ТАСС рассказала проректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) по международным отношениям Виктория Панова.

"На время форума запланировано открытие двух центров: центра российско-японских исследований и центра дзюдо. Центр российско-японских исследований - первый подобный и в России, и в Японии. Основная миссия центра - комплексное изучение политических, экономических и социо-гуманитарных отношений между Россией и Японией, способствующих улучшению взаимопонимания между нашими народами. В его задачи будет входить исследование возможных путей активизации сотрудничества двух стран на российском Дальнем Востоке, а также содействие становлению молодого поколения российских японистов", - рассказала Панова.

Еще один крупный проект ДВФУ, который будет реализован при участии японских партнеров - дзюдо-центр. "У нас есть тесные взаимоотношения и ведутся переговоры с Федерацией дзюдо Японии, университетом Токай (Токио), так как у них есть свой центр дзюдо. Мы предполагаем, что в основные задачи центра будет входить установление спортивных контактов с ведущими спортсменами-единоборцами АТР, проведение международных соревнований и мастер-классов, популяризация нравственного и физического воспитания молодежи. На первых порах предполагается, что ряд тренеров будет задействован с японской стороны, в том числе из университета Токай", - отметила представитель ДВФУ.

Восточный экономический форум учрежден указом президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско- Тихоокеанском регионе. В этом году ВЭФ пройдет на острове Русский уже в третий раз 6-7 сентября. В 2016 году на ВЭФ было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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