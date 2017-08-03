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Бизнес Якутии сэкономит 10 млрд руб. от выравнивания тарифов на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
3 августа, 8:27 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Поставщики энергоресурсов уже начали осуществлять перерасчет платежей

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ЯКУТСК, 3 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Крупный, средний и малый бизнес Якутии сэкономит в этом году 10 млрд рублей от выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС в четверг сообщила председатель Госкомцен республики Антонина Винокурова.

"В целом от выравнивания тарифов Якутия получит экономию по энергоресурсам в размере 14,5 млрд рублей, что составляет более 60% от в всей суммы Дальнего Востока. И наибольший экономический эффект ощутят представители всех уровней бизнеса - крупного, среднего и малого. Их экономия составит более 10 млрд рублей, бюджеты всех уровней сэкономят 4,5 млрд рублей. В целом мы ожидаем улучшение бизнес-климата республики", - сказала она.

Поставщики энергоресурсов уже начали осуществлять перерасчет платежей с 1 января 2017 года. "В течение ближайших двух недель энергокомпании и ресурсоснабжающие организации произведут всем представителям бизнеса перерасчеты за потребленные энергоресурсы и коммунальные услуги. Полученные суммы экономии будут засчитаны авансом в счет будущих платежей, то есть предприятия будут освобождены от платежей за электроэнергию до конца года", - сказала Винокурова.

Правительство РФ 28 июля подписало постановление и распоряжения по снижению тарифов на электроэнергию для дальневосточных субъектов, что позволило регионам с 1 августа официально утвердить новые тарифы на электроэнергию в едином размере для всех поставщиков со снижением на 58% с 1 января 2017 года.

Также благодаря выравниванию тарифов в этом году республиканский бюджет сэкономит 2,5 млрд рублей на субсидии ресурсоснабжающим организациям по жилищному фонду. Так как население платит лишь 30% от экономически обоснованного тарифа, остальная часть субсидируется организациям из бюджета. В этом году в бюджете республики на субсидии по жилфонду заложено 16,2 млрд рублей.

"Но фактическая потребность в средствах для покрытия расходов ресурсоснабжающих организаций составляет около 23 млрд рублей, которая за счет экономии средств от выравнивания энерготарифов сократится до 20,5 млрд рублей. И до конца года необходимо изыскать еще 4,3 млрд рублей на покрытие субсидий по жилищному фонду", - пояснил ТАСС министр ЖКХ и энергетики республики Гаврил Левин.

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