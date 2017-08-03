Доля хотя бы раз пользовавшихся интернетом россиян выросла в 2016 году до 81%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Доля населения в возрасте от 15 до 72 лет, когда либо пользовавшегося интернетом, выросла до 81% в 2016 году с 49% в 2010 году. Такие данные приводятся в статистическом сборнике "Индикаторы цифровой экономики: 2017", подготовленном Институтом статистических исследований НИУ ВШЭ.

Количество домохозяйств, имеющих доступ к интернету, выросло до 75% в 2016 году с 48% в 2010 году.

Количество абонентов широкополосного доступа в интернет выросло до 19 на каждые 100 человек населения в 2016 году (против 12 человек в 2011 году). Мобильным интернетом пользуются, по данным за 2016 год, 72 человека из 100 (48 в 2011 году). Облачными сервисами пользуются 30% населения и 18% организаций.

Чем интересуются россияне

Среди тех, кто пользуется интернетом, наибольшая доля в 2016 году пришлась на посещение соцсетей (76%), на втором месте скачивание фильмов, музыки и другого контента (51%), на третьем - поиск информации о товарах и услугах (44%). Звонят через интернет 44% населения от 15 до 72 лет, использующего интернет. При этом в 2016 году продолжалось снижение киберугроз: в 2016 году с ними столкнулись 31% населения, в 2015 году этот показатель составлял 34%, в 2014 году - 51%.

Готовых использовать интернет для чтения новостных сайтов, газет и журналов в России по итогам 2016 год только 16% (эти данные приводятся в соответствии с расчетами Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ).

Используют интернет для заказа товаров и услуг 23% населения (2016 год) против 20% в 2015 году. При этом в городской местности - 27% (против 23% годом ранее), в сельской - 13% (против 11% годом ранее). Наибольшее количество интернет-покупателей зафиксировано в возрастной группе 25-29 лет - 40% в 2016 году против 35% в 2015 году.

Взаимодействие населения с государством

В 2016 году 29% населения использовали интернет для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (в 2015 году - только 18%, в 2013 и 2014 гг. - 11%). При этом в возрастной группе от 25 до 29 лет - самый большой уровень использования интернета для получения госуслуг в электронной форме - 68% в 2016 году (53% в 2015 году). Далее следует группы 30-39 лет с 67%, на третьем месте люди 15-24 лет с 62%. Наименьшее количество людей, получающих услуги от государства в электронном виде, в группе от 60 до 72 лет - всего 16% в 2016 году.

В индексе развития ИКТ, составленном Международным союзом электросвязи, Россия заняла в 2016 году 43 место, снизившись по сравнению с 2015 на одну ступень. В индексе развития электронного правительства, представленном в аналитическом докладе ООН, Россия заняла в 2016 году 35 место, потеряв по сравнению с 2014 годом 8 позиций. Согласно данным сборника, в IT-отрасли в 2016 году были заняты 381 тыс. россиян, 39% от этого числа составляет молодежь до 30 лет. В секторе ИКТ заняты 1 млн 349 тыс. человек, 30% из которых - молодежь до 30 лет.