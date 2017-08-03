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Володин рассказал, что у него уже есть карта "Мир"

Экономика и бизнес
3 августа, 11:35 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 3, августа. / ТАСС

Создание национальной платежной системы, по словам председателя Госдумы, - защита финансов россиян

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 3 августа. / ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже стал обладателем карты национальной платежной системы "Мир".

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Об этом он сам рассказал в четверг на встрече с участниками всероссийского молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме".

Отвечая на вопрос участника форума, Володин затронул тему преодоления санкций, которое стало возможным благодаря "непростым ответственным решениям". "Например, это создание национальной платежной системы - карта "Мир". Уже в этом году бюджетники будут переходить на эту карту. Я, допустим, такую карту уже приобрел", - заявил спикер нижней палаты парламента.

"И считаю это правильным, потому что это защита наших финансов", - добавил он.

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