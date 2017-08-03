Минфин с 7 августа по 6 сентября закупит валюту на 47,6 млрд рублей

МОСКВА, 3 августа /ТАСС/. Минфин РФ в период с 7 августа по 6 сентября 2017 года закупит валюту на 47,6 млрд руб. дополнительных доходов от нефти. В августе дополнительные доходы прогнозируются на уровне 40,2 млрд руб., говорится в материалах министерства.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 августа по 6 сентября 2017 года, составляет 47,6 млрд руб. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,07 млрд. руб", - отмечается в сообщении.

Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки в августе 2017 года прогнозируется в размере 40,2 млрд руб., уточняется в документе.