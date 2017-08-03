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АСВ оценивает рост вкладов в банках в 2017 году на уровне около 7%

Экономика и бизнес
3 августа, 12:33 UTC+3 МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Как сообщалось ранее, вклады населения с исключением влияния валютной переоценки за первые три месяца 2017 года выросли на 0,7%

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов оценивает рост вкладов в банках РФ в 2017 году на уровне около 7%. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба госкорпорации.

"По оценкам АСВ, в 2017 году рост вкладов в банках может составить около 7%", - отметили в агентстве.

Ранее сообщалось, что вклады населения в банках России с исключением влияния валютной переоценки за первые три месяца 2017 года выросли на 0,7%, а депозиты и средства организаций на счетах - на 1,5%. При этом, по данным АСВ, в I квартале этого года доля депозитов в иностранной валюте снизилась на 1,5 п. п. - с 23,7% на начало года до 22,2% на 1 апреля 2017 года.

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