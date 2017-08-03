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"Яндекс.Такси" и Uber уведомили власти Москвы о слиянии бизнеса компаний

Экономика и бизнес
3 августа, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

После слияния пассажиры по-прежнему смогут заказывать такси через оба приложения

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" и Uber уведомили столичные власти о слиянии бизнеса компаний, надзорные органы готовятся дать заключение в течение нескольких месяцев. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

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"Коллеги нас известили, данная сделка находится в зоне контроля Федеральной антимонопольной службы (ФАС): изучение подобного слияния. Насколько нам известно, в течение нескольких месяцев месяце ФАС даст заключение о возможности слияния", - сказал он в кулуарах рабочей сессии в рамках V Международного Евразийского форума "Такси", отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. 

По словам Пронина, после слияния бизнеса компаний, для пассажиров по сути ничего не поменяется - автомобиль можно будет заказать через оба приложения. Он также отметил, что требования департамента транспорта к работе такси-компаний и такси-агрегаторов на территории Москвы останутся прежними, несмотря на изменение формы собственности крупных компаний. Все перевозчики должны быть легальными и работать на законных основаниях в условиях конкурентного рынка.

Ранее "Яндекс" и Uber объявили о решении объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок и создать для этого новую компанию. Объединенная компания будет работать в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Закрытие сделки ожидается в конце текущего года, до этого необходимо согласовать ее с регуляторами.

Рынок такси в Москве

В Москве сейчас официально действует 82 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность, с 2010 года количество легальных такси выросло в 10 раз. В сутки 715 тыс. пассажиров пользуются московскими такси. В таксомоторной отрасли заняты 60 тыс. работников. В среднем один автомобиль такси в год проезжает более 120 тыс. км.

Средний возраст автомобиля такси составляет 2,8 лет. В Москве организовано 384 стоянки такси на 1329 мест, на семи столичных вокзалах таксисты могут парковаться бесплатно. Средний чек такси в Москве составляет 498,4 рубля. Среднее время подачи машины в час пик достигает пять-семь минут.

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