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Пользователи сообщают о проблемах в работе Skype

Экономика и бизнес
3 августа, 13:48 UTC+3 ТАСС

Пользователи, в частности, не могут отправлять и получать сообщения в чате

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 августа. Сбой произошел в работе сервиса Skype. Об этом в четверг сообщает компания.

"Мы знаем о проблеме, связанной с тем, что пользователи не могут отправлять и получать сообщения в чате Skype. Наша инженерная команда уже этим занимается", - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса Down Detector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, больше всего о проблемах в работе Skype, начиная с утра 3 августа, сообщают пользователи в Европе и Японии. Сбои также отмечены в России, Индии, Вьетнаме, Малайзии, Австралии и США.

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