Пользователи сообщают о проблемах в работе Skype

Космическая школа в Самаре собрала студентов из 14 странОбщество 3 августа, 14:33
Макрон поздравил руководство ПСЖ с ожидаемым трансфером НеймараСпорт 3 августа, 14:32
Риди: WADA находится в постоянном контакте с властями РФ по реализации дорожной картыСпорт 3 августа, 14:31
Мосгорсуд смягчил наказание инвалиду МамаевуПроисшествия 3 августа, 14:30
Рябинский: реванш с Кличко не был целью для ПоветкинаСпорт 3 августа, 14:23
Власти Москвы присвоили статус технопарка комплексу "Лаборатории Касперского"Экономика и бизнес 3 августа, 14:21
Вице-президент ФК "Спартак": аренда Пашалича позволила клубу качественно укрепить составСпорт 3 августа, 14:15
Мэрия Новосибирска ликвидирует все рекламные растяжки в городе до конца годаСибирь 3 августа, 14:14
Российские военные разведчики лидируют после самого сложного этапа конкурса Армейских игрСибирь 3 августа, 14:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 августа. Сбой произошел в работе сервиса Skype. Об этом в четверг сообщает компания.
"Мы знаем о проблеме, связанной с тем, что пользователи не могут отправлять и получать сообщения в чате Skype. Наша инженерная команда уже этим занимается", - говорится в сообщении.
Согласно данным сервиса Down Detector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, больше всего о проблемах в работе Skype, начиная с утра 3 августа, сообщают пользователи в Европе и Японии. Сбои также отмечены в России, Индии, Вьетнаме, Малайзии, Австралии и США.