Врио главы Карелии раскритиковал МЭР региона за прогноз роста тарифов на свет для МСБ

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ПЕТРОЗАВОДСК, 3 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков подверг критике подготовленный Министерством экономического развития и промышленности региона прогноз социально-экономического развития республики до 2020 года, который предусматривает рост тарифов на электроэнергию для бизнеса.
Без снижения тарифов невозможно выполнить задачи экономического роста, сообщил руководитель региона в четверг на заседании республиканского правительства.
Представляя прогноз, глава министерства Евгений Жирнель сказал, что на электроэнергию на розничном рынке прогнозируется рост цен для малого и среднего бизнеса в 2018 году - на 5,4 - 9,6% по базовому и консервативному вариантам, в 2019 - на 4,8 - 6,8%, в 2020 году - на 5 - 7%. Такие цифры основаны на общероссийском прогнозе, уточнил чиновник.
"У нас сегодня малый и средний бизнес имеет тарифы в два раза больше, чем в среднем по России. С какого формата вы ставите такие прогнозы, когда наша задача - ориентация на среднероссийские показатели по тарифам?" - сказал Парфенчиков.
Он добавил, что власти вместе с энергетиками будут снижать тарифы на электроэнергию для бизнеса. "Если мы себе ставим какие-то прогнозы социально-экономического развития республики, то без снижения тарифов мы с вами задачи экономического роста можем не ставить", - сказал врио главы Карелии.
По его словам, разработана дорожная карта по снижению тарифов на электроэнергию. "У нас нет с вами другого выхода, кроме как постепенно, прозрачно, корректно что-то решать с тарифами. Мы вне этих тенденций, поэтому нам на них ориентироваться не пристало. Этот вопрос нужно переработать", - поручил Парфенчиков.
Жирнель пообещал пересмотреть и переработать прогноз социально-экономического развития республики до 2020 года в течение ближайших недель.