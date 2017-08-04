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"Ъ": РФ намерена возобновить в Ливии контракты времен Каддафи

Экономика и бизнес
4 августа, 0:08 UTC+3 ТАСС

Как заявил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ и Госдуме Лев Деньгов, об оружейных поставках речь не идет

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ТАСС, 3 августа. Россия планирует возобновить контракты, заключенные при бывшем ливийском лидере Муаммаре Каддафи, однако об оружейных поставках речь не идет. Об этом глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ и Госдуме, помощник главы Чеченской республики Лев Деньгов рассказал в интервью газете "Коммерсантъ".

"В планах переподписать контракты, заключенные при Муаммаре Каддафи. Речь идет, в частности, о прежних договоренностях в транспортной сфере - строительство железных дорог, энергетике - электрификация и ряде других".

Деньгов отметил интерес ливийцев к возможным поставкам российского оружия, однако указал, что Россия придерживается эмбарго СБ ООН и не намерена вооружать какую-либо из ливийских сторон в ущерб другой. По его словам, Москва стремится поддерживать отношения со всеми политическими силами в Ливии. По той же причине, добавил Деньгов, о присутствии российских военных специалистов в африканской стране речь не идет.

Глава контактной группы по Ливии указал, что целью РФ пока является примирение конфликтующих сторон и достижение соглашения между ливийцами. "Мы надеемся, что стороны выйдут на компромиссные решения, добьются внутреннего консенсуса", - сказал он.

Две основные политические силы в Ливии - Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем в Триполи и Палата представителей в Тобруке, которую поддерживает командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар. Отдельную позицию занимают племена на юге Ливии, в стране также действуют террористические группировки.

25 июля на переговорах в Париже Сарадж и Хафтар договорились об установлении режима прекращения огня, а также проведении выборов в Ливии при появлении соответствующей возможности.

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