Структура Михаила Прохорова приобрела 25% обувного ритейлера "Обувь России"

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НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Зарегистрированная на Британских Виргинских островах Karyo Holdings Corp., связанная с российским бизнесменом, владельцем группы "Онэксим" Михаилом Прохоровым, приобрела 24,99% уставного капитала одного из крупнейших российских обувных ритейлеров - новосибирской компании "Обувь России". Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в компании.
"Сделка совершена, покупатель, действительно, связан с Прохоровым", - сказал собеседник агентства. Официально "Обувь России" не комментирует сделку. Генеральный директор компании Антон Титов отказался от комментариев.
По данным СПАРК, в настоящее время 24,99% акций "Обуви России" принадлежат Karyo Holdings Corp., еще 71,37% владеет Антон Титов. Согласно документам платежной системы "Платежный стандарт", которая входит в ГК "Обувь России", Karyo Holdings Corp. принадлежит компании Experta International S.A., которой, в свою очередь, владеет Neptolino Holdings Co. Limited, принадлежащая Михаилу Прохорову.
Группа компаний "Обувь России" основана в 2003 году в Новосибирске, имеет собственное обувное производство. В стране работают более 450 магазинов компании. Предприятие располагает третьей по размерам розничной обувной сетью в России после Kari и "Юничел", она насчитывает более 450 магазинов.