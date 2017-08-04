Татарстан намерен на ВЭФ "переманивать" азиатских инвесторов

КАЗАНЬ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана будут на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вести работу по привлечению азиатских инвесторов в республику, сообщила в пятницу ТАСС руководитель Агентства инвестиционного развития региона Талия Минуллина.

"ВЭФ по большей части направлен на то, чтобы привлекать азиатских инвесторов для развития Дальневосточного региона. Поэтому может быть не так нужно туда большую официальную делегацию направлять, сколько на полях форума организовывать работу по привлечению инвесторов. В этом году сотрудники агентства уже подготовили программу с учетом списка участников форума, чтобы встречаться на полях форума с потенциальными инвесторами, которые заинтересованы в рынке РФ. Соглашение подписывать не планируем, это скорее кулуарная работа, она направлена на то, чтобы именно переманивать азиатских инвесторов в Татарстан", - сказала она.

Минуллина добавила, что Татарстан - это лучшая точка входа на рынок России.

"Потому что здесь с инвесторами работа качественная, мы работаем быстро и также можем поддержать с помощью наших предприятий", - отметила Минуллина. Ранее ТАСС сообщал, что Татарстан уже третий год подряд возглавляет Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.