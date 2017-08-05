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Минэнерго РФ ждет дополнительных разъяснений со стороны ЕС по новым санкциям

Экономика и бизнес
5 августа, 15:05 UTC+3

Включение в санкционный список двух сотрудников Минэнерго в ведомстве назвали нарушением международных правовых норм

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МОСКВА. 5 августа. /ТАСС/. Решение Евросоюза о новых санкциях, в результате которых под санкции попали два сотрудника Минэнерго РФ, было принято из политических соображений, при этом вмешательство ЕС в спор Siemens и "Технопромэкспорта" (структура Ростеха) как двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. Об этом заявили сегодня в российском Министерстве энергетики.

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"Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. С учетом многолетнего опыта работы Siemens, сложно представить, что компания оказалась "заложником ситуации". У Минэнерго России не вызывает сомнений, что ЕС принимал решение исходя исключительно из политических соображений. Именно поэтому по уже, к сожалению, сложившейся традиции, никаких законных оснований по внесению в санкционный список сотрудников Минэнерго России представлено не было", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Евросоюз распространил санкции еще на три физических и три юридических лица. Под ограничения попали ОАО и ООО "Технопромэкспорт" и ЗАО "Интеравтоматика", а также заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак и Сергей Топор-Гилка - генеральный директор "Технопромэкспорта" (дочерняя компания госкорпорации "Ростех").

Минэнерго отмечает, что "решение ЕС о включении в санкционный список двух сотрудников Минэнерго России вызывает недоумение" и ждет от Евросоюза дополнительных разъяснений по расширению санкций. "Мы ждем дополнительных разъяснений со стороны ЕС. Минэнерго России, в свою очередь, намерено и в дальнейшем обеспечивать энергобезопасность потребителей. Политические амбиции не должны быть препятствием выполнения правительствами стран своих обязательств перед гражданами", - говорится в сообщении.

Концерн Siemens 21 июля заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, по его утверждению, четыре проданные им для электростанции в Тамани газотурбинные установки были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.

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Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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