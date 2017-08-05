"Открытие" и Рокетбанк сообщили о проблемах в работе

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Банк "ФК Открытие" сообщил в субботу о технических неполадках в работе своих банкоматов и обслуживании банковских карт.
"В связи техническими неполадками возможны временные перебои в работе банкоматов и операциям по картам. Наши специалисты работают над оперативным решением этой ситуации. Приносим вам извинения за доставленные неудобства", - говорится в заявлении компании, размещенном в Facebook.
Отмечается, что операции по картам в некоторых банкоматах уже начали восстанавливаться. Полное восстановление работы ожидается "в ближайшее время".
Ранее в субботу о проблемах с оплатой, снятием и переводом наличных сообщила дочка " ФК Открытие", один из первых российских виртуальных банков Рокетбанк (основан в 2012 году как мобильное приложение, продвигающее банковские услуги).
"Сейчас у нас временные технические проблемы. Оплатить, перевести и снять наличные не получится. Уже разбираемся, в чем дело. Простите за неудобства", - информирует мобильное приложение созданного в 2012 году банка.
В отделе технической поддержки финансового учреждения ТАСС добавили, что компания надеется устранить технический сбой в течение получаса. "Ориентировочно в течение 30 минут решим проблему", - сказали в Рокетбанке.
Холдинг "Открытие" - крупнейшая частная финансовая группа в России по размеру активов (3,7 трлн руб.). Акционерами "Открытия" являются Вадим Беляев (28,61%), Группа "ИФД КапиталЪ" (19,9%), банк ВТБ (9,99%), "ИСТ Холдинг" (9,82), Рубен Аганбегян (7,96%), Александр Мамут (6,67%). Прибыль банка "ФК Открытие" по итогам I квартала 2017 года упала в 4,3 раза и составила 358 млн руб.