Американская компания готова инвестировать $100 млн в добычу золота на Украине

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Американская компания Avellana Gold разработала и готова реализовать проект по добыче золота и полиметаллических руд в Закарпатье (Украина). О проведенных переговорах представителей украинской и американской сторон сообщили в Государственной службе геологии и недр Украины.

"Инвестор приобрел компании, владеющие лицензиями на добычу и разведку полиметаллических руд на западной Украине", - проинформировали в ведомстве, отметив, что "за годы независимости Украины это должен быть первый проект по добыче металлов, реализованный по принципу юниорских добывающих компаний".

По словам руководителя Госгеонедр Николая Бояркина, Украина при успешной реализации этого проекта "рассчитывает на запуск в стране еще двух или трех юниорских компаний, которые должны стать весомыми конкурентами аналогичных проектов Канады, Австралии, Африки".

Как уточнили в пресс-службе американской компании, в проект по разработке полиметаллических месторождений в Закарпатье планируется инвестировать около

$100 млн, в частности, "проект позволит построить технологически развитое предприятие, которого Украина не имела последние 20 лет". При этом в компании указали на возможные бюрократические препятствия на пути реализации проекта со стороны Украины, так как "процесс выпуска документов задерживается". В свою очередь с Госгеонедрах признали, что американские инвесторы просят от государства две гарантии - "сигнал о том, что стране действительно необходим крупный проект по добыче и обогащению полиметаллических руд, и гарантия того, что лицензионные условия и регуляторные правила в сфере недропользования будут стабильными при реализации проекта".

В 2016 году Avellana Gold приобрела Карпатскую горнодобывающую компанию и Западную разведочную компанию, которые имеют специальные разрешения на разведку и разработку полиметаллических руд на трех месторождениях Западной Украины. В частности, по информации украинского издания "Страна", американская компания планирует разработать новую инфраструктуру и стратегию развития Мужиевского месторождения с использованием современного оборудования, достигнув в перспективе годового объема добычи 500 тысяч тонн. Старая инфраструктура Мужиевского месторождения ограничивала возможности рудника 120 тысяч тонн в год.

Мужиевское месторождение - единственное действующее на Украине по добыче золота. На сегодняшний день там находится 55 тонн золота, 1 млн тонн цинка и свинца разведанных запасов, в денежном эквиваленте - почти $3,8 млрд. Также на территории месторождения расположено хранилище отработанной породы, где уже есть 1 тонна добытого золота и 4,5 тонны серебра. По данным издания, речь идет о $32 млн и $3 млн, соответственно.