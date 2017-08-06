Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американская компания готова инвестировать $100 млн в добычу золота на Украине

Экономика и бизнес
6 августа, 20:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, августа. /ТАСС

Как заявили в компании Avellana Gold, "проект позволит построить технологически развитое предприятие, которого Украина не имела последние 20 лет"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Американская компания Avellana Gold разработала и готова реализовать проект по добыче золота и полиметаллических руд в Закарпатье (Украина). О проведенных переговорах представителей украинской и американской сторон сообщили в Государственной службе геологии и недр Украины.

"Инвестор приобрел компании, владеющие лицензиями на добычу и разведку полиметаллических руд на западной Украине", - проинформировали в ведомстве, отметив, что "за годы независимости Украины это должен быть первый проект по добыче металлов, реализованный по принципу юниорских добывающих компаний".

По словам руководителя Госгеонедр Николая Бояркина, Украина при успешной реализации этого проекта "рассчитывает на запуск в стране еще двух или трех юниорских компаний, которые должны стать весомыми конкурентами аналогичных проектов Канады, Австралии, Африки".

Как уточнили в пресс-службе американской компании, в проект по разработке полиметаллических месторождений в Закарпатье планируется инвестировать около
$100 млн, в частности, "проект позволит построить технологически развитое предприятие, которого Украина не имела последние 20 лет". При этом в компании указали на возможные бюрократические препятствия на пути реализации проекта со стороны Украины, так как "процесс выпуска документов задерживается". В свою очередь с Госгеонедрах признали, что американские инвесторы просят от государства две гарантии - "сигнал о том, что стране действительно необходим крупный проект по добыче и обогащению полиметаллических руд, и гарантия того, что лицензионные условия и регуляторные правила в сфере недропользования будут стабильными при реализации проекта".

В 2016 году Avellana Gold приобрела Карпатскую горнодобывающую компанию и Западную разведочную компанию, которые имеют специальные разрешения на разведку и разработку полиметаллических руд на трех месторождениях Западной Украины. В частности, по информации украинского издания "Страна", американская компания планирует разработать новую инфраструктуру и стратегию развития Мужиевского месторождения с использованием современного оборудования, достигнув в перспективе годового объема добычи 500 тысяч тонн. Старая инфраструктура Мужиевского месторождения ограничивала возможности рудника 120 тысяч тонн в год.

Мужиевское месторождение - единственное действующее на Украине по добыче золота. На сегодняшний день там находится 55 тонн золота, 1 млн тонн цинка и свинца разведанных запасов, в денежном эквиваленте - почти $3,8 млрд. Также на территории месторождения расположено хранилище отработанной породы, где уже есть 1 тонна добытого золота и 4,5 тонны серебра. По данным издания, речь идет о $32 млн и $3 млн, соответственно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В коалиции утверждают, что фосфор в Сирии применяется по закону военных конфликтов
2
Фестиваль "Цветочный джем" в Москве посетили 7,2 млн человек
3
Петиция против присвоения Брижит Макрон статуса первой дамы собрала 150 тыс. подписей
4
Москвичи смогут увидеть 7 августа лунное затмение через телескопы планетария
5
Рогозин: РФ планирует отменять льготы иностранным авиапроизводителям с 2019 года
6
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
7
Американская компания готова инвестировать $100 млн в добычу золота на Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама