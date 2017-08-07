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Тульский завод "Октава" вложит 50 млн рублей в модернизацию инфраструктуры

Экономика и бизнес
7 августа, 17:49 UTC+3 ТАСС

Работы будут направлены на модернизацию котельной, ремонт кровли, окон и фасада предприятия

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ТАСС, 7 августа. Тульское ПАО "Октава" (входит в госкорпорацию "Ростех") направит 50 млн рублей на модернизацию инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии. Как сообщили в пресс-службе компании, средства также пойдут на переезд вредного химического производства за пределы центра Тулы.

"Руководство ПАО "Октава" приняло решение выделить 50 млн рублей первичных инвестиций на срочную модернизацию критической инфраструктуры и переезд вредного химического производства за пределы центра города. Работы будут выполнены в максимально сжатые сроки при активной поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина и госкорпорации "Ростех", - сказали в пресс-службе.

По данным компании, котельная тульского предприятия находится в критическом состоянии. "Ранее правительство региона неоднократно обращалось к предыдущему руководству "Октавы" с требованием приобрести и установить новое оборудование котельной. Из-за неисправной работы в зимнее время температура на заводе не превышает иногда 12 градусов, что категорически противоречит установленным требованиям санитарной нормы", - уточнили в пресс-службе. Там добавили, что котел был куплен год назад, однако модернизация до сих пор не началась.

"В связи с тем, что в регионе совсем скоро начнется отопительный сезон (15 октября - прим. ТАСС), для нас первостепенная задача - привести в порядок котельную, состояние которой влияет на систему теплообеспечения не только завода, но и близлежащих объектов социальной инфраструктуры. Чтобы уложиться в срок, нам необходимо уже сейчас запустить процесс по восстановлению теплообеспечения", - цитирует пресс-служба председателя совета директоров ПАО "Октава" Василия Бровко.

Работы по подготовке к отопительному сезону буду включать в себя не только модернизацию котельной, но и ремонт кровли, окон и фасада заводских помещений.

О заводе

В июне 2017 года тульский завод был передан в прямое управление госкорпорации "Ростех". Особый контроль обусловлен критическим состоянием предприятия. Высокий износ производственных мощностей, низкая загрузка персонала, отсутствие функций маркетинга и продаж способствовали снижению ключевых финансовых показателей и сокращению каналов сбыта, что к 2017 году почти довело предприятие до банкротства.

Решение возродить предприятие связано с проектом по созданию творческого индустриального кластера, который будет открыт на базе завода "Октава". Проект реализуется при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина и является одним из ключевых в рамках развития города и региона.

Завод "Октава" был основан в 1927 году. Тульское предприятие является единственным в стране разработчиком и создателем электроакустического оборудования как для гражданских целей, так и для оборонно-промышленного комплекса.

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