Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замглавы Минэкономразвития Воскресенский сменил Подгузова в совете директоров РЖД

Экономика и бизнес
7 августа, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Также новым членом совета директоров стал генеральный директор АО "Росагролизинг" Валерий Назаров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" расширен с 12 до 13 человек, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В новом составе совета директоров РЖД замминистра экономического развития Станислав Воскресенский сменил Николая Подгузова, который ранее был назначен главой "Почты России". Замминистра транспорта Алан Лушников вошел в совет вместо Алексея Цыденова, который стал в этом году врио губернатора Бурятии. Новым членом совета директоров также стал генеральный директор АО "Росагролизинг" Валерий Назаров.

В остальном состав остался прежним: в него вошли вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, президент РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров "Группы КАСКОЛ" Сергей Недорослев, гендиректор "Управляющей компании РФПИ" Кирилл Дмитриев, председатели советов директоров группы "ЕСН" и "Русской холдинговой компании" Григорий Березкин и Александр Рязанов, замминистра финансов Андрей Иванов, бывший гендиректор "Дойче бан АГ" Хартмут Медорн, гендиректор "Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов" Василий Сидоров, председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В районе Хургады один человек пострадал от нападения белой акулы
2
Московский планетарий отменил просмотр лунного затмения из-за непогоды
3
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
4
"Нафтогаз" намерен увеличить на $5 млрд требования к "Газпрому" по иску о транзите
5
Лунное затмение. Досье
6
В Чечне потерпел аварию частный легкомоторный самолет
7
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама