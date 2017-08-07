Замглавы Минэкономразвития Воскресенский сменил Подгузова в совете директоров РЖД

IIHF уведомляла КХЛ о допинге только трех игроков, Плотникова среди них нетСпорт 7 августа, 22:08
Любимов: хоккейное противостояние Россия - Канада принципиально всегдаСпорт 7 августа, 22:02
ЦБ подал в суд заявление о признании банка "Югра" банкротомЭкономика и бизнес 7 августа, 22:01
Дежарден: российские хоккеисты провели лучше начало матча против канадцевСпорт 7 августа, 21:52
Дэйли: игроки, имеющие двусторонние контракты с клубами НХЛ, не смогут выступить на ОИСпорт 7 августа, 21:48
Браташ отметил самоотдачу хоккеистов сборной России в матче с канадцами на турнире в СочиСпорт 7 августа, 21:38
"Салават Юлаев" стал победителем Кубка губернатора Нижегородской области по хоккеюСпорт 7 августа, 21:21
Тимченко: олимпийская сборная России по хоккею заслуженно победила команду КанадыСпорт 7 августа, 21:09
Тимченко опроверг слухи о положительной допинг-пробе хоккеиста СКА ПлотниковаСпорт 7 августа, 20:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" расширен с 12 до 13 человек, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В новом составе совета директоров РЖД замминистра экономического развития Станислав Воскресенский сменил Николая Подгузова, который ранее был назначен главой "Почты России". Замминистра транспорта Алан Лушников вошел в совет вместо Алексея Цыденова, который стал в этом году врио губернатора Бурятии. Новым членом совета директоров также стал генеральный директор АО "Росагролизинг" Валерий Назаров.
В остальном состав остался прежним: в него вошли вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, президент РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров "Группы КАСКОЛ" Сергей Недорослев, гендиректор "Управляющей компании РФПИ" Кирилл Дмитриев, председатели советов директоров группы "ЕСН" и "Русской холдинговой компании" Григорий Березкин и Александр Рязанов, замминистра финансов Андрей Иванов, бывший гендиректор "Дойче бан АГ" Хартмут Медорн, гендиректор "Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов" Василий Сидоров, председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.