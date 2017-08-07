Замглавы Минэкономразвития Воскресенский сменил Подгузова в совете директоров РЖД

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" расширен с 12 до 13 человек, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В новом составе совета директоров РЖД замминистра экономического развития Станислав Воскресенский сменил Николая Подгузова, который ранее был назначен главой "Почты России". Замминистра транспорта Алан Лушников вошел в совет вместо Алексея Цыденова, который стал в этом году врио губернатора Бурятии. Новым членом совета директоров также стал генеральный директор АО "Росагролизинг" Валерий Назаров.

В остальном состав остался прежним: в него вошли вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, президент РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров "Группы КАСКОЛ" Сергей Недорослев, гендиректор "Управляющей компании РФПИ" Кирилл Дмитриев, председатели советов директоров группы "ЕСН" и "Русской холдинговой компании" Григорий Березкин и Александр Рязанов, замминистра финансов Андрей Иванов, бывший гендиректор "Дойче бан АГ" Хартмут Медорн, гендиректор "Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов" Василий Сидоров, председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.