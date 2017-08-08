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Поляк Павел Станчак возглавит "Укртрансгаз"

Экономика и бизнес
8 августа, 11:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, августа. /ТАСС

Пока Станчак работает техническим директором - членом правления PGNiG Technologie S.A.

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КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Гражданин Польши Павел Станчак будет утвержден в должности президента компании-оператора газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз". Как сообщила во вторник пресс-служба компании "Нафтогаз Украины", ранее эта кандидатура была одобрена на заседании наблюдательного совета "Нафтогаза".

"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" единогласно согласовал избрание Павла Юзефа Станчака на пост президента ПАО "Укртрансгаз". "Нафтогаз", как владелец 100% акций "Укртрансгаза", утвердит это решение в соответствии с требованиями уставов обеих компаний", - сообщила пресс-служба предприятия.

Станчак работает в газовой сфере более 25 лет, в 2003-2004 годах в польской компании PGNiG он отвечал за образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. В настоящее время Станчак работает техническим директором - членом правления PGNiG Technologie S.A. и отвечает за проектирование и строительство новых газопроводов, уточнили в пресс-службе.

Место главы "Укртрансгаза" стало вакантным в марте, когда правление НАК после проведения аудита проголосовало за отставку президента компании Игоря Прокопива, занимавшего пост с августа 2014 года. Как ожидается, вследствие реформы газового рынка Украины функции оператора магистральных газопроводов Украины будут переданы от "Укртрансгаза" уже созданному предприятию "Магистральные газопроводы Украины".

Число иностранцев на должностях высших чиновников и топ-менеджеров крупных компаний увеличилось на Украине после госпереворота 2014 года и прихода к власти нынешнего руководства страны. Так, минздрав страны возглавлял гражданин Грузии Александр Квиташвили, минфин - гражданка США Наталия Яресько, минэкономразвития - литовец Айварас Абромавичус, губернатором Одесской области был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а главой Нацполиции Украины - гражданка Грузии Хатия Деканоидзе. В настоящее время все они уже покинули свои посты.

Однако граждан других стран продолжают привлекать к управлению ведущими украинскими компаниями. Так, в июне 2016 года кабинет министров назначил главой государственной компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") гражданина Польши Войцеха Балчуна. Из шести человек в правлении "Укрзализныци" четверо - иностранцы.

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