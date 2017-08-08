В Пермском крае начнут производство натуральных лимонадов

ПЕРМЬ, 8 августа. /ТАСС/. Производство натуральных лимонадов появится в Пермском крае осенью 2017 года на базе Очерского завода напитков. Об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Илья Ворошилов.

"Мы планируем построить два больших помещения на 1,5 тыс. кв. м: складское и производственное, а также сделать технологический проезд, что позволит разгрузить город от большегрузов, которые забирают у нас продукцию. Также этой осенью планируется открытие нашего четвертого цеха по производству натуральных лимонадов и воды более высокого ценового сегмента", - сказал Ворошилов.

По его словам, предприятие видит перспективы развития в так называемом ЗОЖ-тренде. "Мы усиливаем производство чистой воды и минимизируем использование бензоатов. Мы хотим выйти на натуральный продукт - это интереснее и почетнее", - отметил директор завода напитков.

На сегодняшний день, как сообщил Ворошилов, завод производит 6 млн бутылок газированных напитков в месяц, к 2022 году мощности планируется нарастить до 10 млн бутылок в месяц. Объем инвестиций в проект расширения мощностей предприятия оценивается примерно в 100 млн рублей с учетом финансовой поддержки Фонда развития моногородов "Сколково".

"Сейчас мы готовим документацию для Фонда развития моногородов, проектно-сметная документация у нас уже есть, осталось пройти госэкспертизу. После этого, в 2018 году, мы построим технологический проезд и в 2018-2019 годах - первую очередь складских помещений. Вторую очередь будем делать в 2022-2025 годах", - пояснил Ворошилов.

По словам врио губернатора Прикамья Максима Решетникова, краевые власти будут помогать предприятию в строительстве дороги, а также в сбыте продукции. "Главное, что у предприятия есть четкие планы развития", - сказал Решетников.