МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. "Роснефть" в ближайшие дни ожидает закрытия сделки по покупке доли в индийской Essar Oil, сообщил первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров во время телефонной конференции.

"В ближайшие дни мы ожидаем закрытия сделки по Essar", - сказал он.