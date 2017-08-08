В Нижнем Новгороде открыли мост, построенный на самый большой в регионах транш "Платона"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев открыли дублер Борского моста в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии открытия моста.

На строительство Борского моста было выделено 3,6 млрд рублей, собранных государственной системой "Платон" - это самый большой транш от "Платона" среди регионов.

"Это один из крупнейших инфраструктурных проектов, которые мы вводим в этом году", - отметил Соколов.

По его словам, всего на строительство моста было выделено более 5,7 млрд рублей из федерального бюджета.

Пропускная способность моста составит до 70 тыс. автомобилей в сутки.

Как уточнили ТАСС в Минтрансе, полуторакилометровый Борский мост является частью целой транспортной системы, включающей новые дорожные развязки и подъезды к мосту общей протяженностью почти 9 км, мост через реку Везлома, два пойменных моста и два надземных пешеходных перехода. В настоящее время по новому мосту организовано движение по двум полосам в сторону Бора, по старому - в направлении Нижнего Новгорода. Мост-дублер с новыми развязками и расширенными подъездными дорогами сокращает время в пути - до получаса в часы пик с прежних двух-трех часов.

По данным Минтранса, с момента запуска системы взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам "Платон" в 2015 году по 31 июля 2017 года система собрала в государственный бюджет почти 30 млрд рублей. В системе зарегистрировано порядка 880 тыс. транспортных средств массой свыше 12 тонн.

Средства на финансирование проектов через систему "Платон" выделяются правительством РФ через дорожные фонды (средства, собранные "Платоном" поступают в дорожные фонды, потом правительство РФ распределяет их между регионами на конкретные проекты).

По данным Росавтодора, до конца 2017 года в 12 регионах приведут в нормативное состояние еще около 20 существующих мостовых переходов. Средства на эти цели от системы "Платон" получили бюджеты Алтайского и Краснодарского краев, Карачаево-Черкесской республики, Бурятии, Удмуртии, Чувашии, а также в Брянской, Воронежской, Орловской, Пензенской, Самарской и Тамбовской областей. Проведение работ обеспечит бесперебойное и безопасное движение по мостам, увеличит пропускную способность участков дорог, где они расположены.