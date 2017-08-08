Соколов: сообщение по железнодорожной ветке в обход Украины может начаться в этом году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Регулярное сообщение по железнодорожной ветке в обход Украины может начаться в этом году. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"В этом году", - сообщил Соколов, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Соколов заявил, что железнодорожный участок Журавка - Миллерово позволит не только обеспечивать скоростной пропуск пассажирских и грузовых составов в направлении юга нашей страны, но и обеспечить независимость от прохождения границы рядом расположенной Украины.

Цель проекта - развитие железнодорожной инфраструктуры в направлении Центр - Юг, увеличение ее пропускной способности, обеспечение транспортной безопасности грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины.

Россия в 2015 году приняла решение о строительстве железнодорожного обхода Украины для поездов, следующих из центральных районов страны в южные регионы. В декабре 2016 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что железнодорожную ветку в обход Украины планируется построить до сентября 2017 года.

Магистраль станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения поездов: пассажирских - 140 км/ч с перспективой увеличения до 160 км/ч, грузовых - до 90 км/ч. Движение пассажирских поездов на линии планируется открыть осенью 2017 года.

Новая железная дорога длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Дорога является двухпутной на всем протяжении и электрифицированной, здесь построено 7 новых железнодорожных станций.