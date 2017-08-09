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Disney уберет свои фильмы из Netflix и запустит сервис доставки видео

Экономика и бизнес
9 августа, 1:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, августа. /ТАСС

Как отмечается, Disney намеревается выйти на рынок с собственным стриминг-сервисом в 2019 году

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Роберт Айгер

Роберт Айгер

© Photo by Evan Agostini/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Американский конгломерат The Walt Disney Company намерен изъять все свои фильмы из стриминг-сервиса Netflix и запустить вместо этого собственную онлайн-платформу по доставке видео. Об этом сообщил во вторник телеканал CNBC.

По его данным, Disney намеревается выйти на рынок с собственным стриминг-сервисом в 2019 году. Сначала он будет доступен в США, а затем и в других странах.

Как заявил CNBC глава Disney Роберт Айгер, за годы сотрудничества у компании сложились "хорошие отношения" с Netflix, однако она решила вложить средства в создание собственного схожего сервиса. По словам Айгера, речь идет о "значительных инвестициях". Disney также намерена производить фильмы и сериалы, которые будут эксклюзивно выходить на новом стриминг-сервисе.

В число видеоконтента, который уберут с Netflix, входят в том числе фильмы по мотивам комиксов издательства Marvel, а также все анимационные ленты студии Pixar. Обе эти компании принадлежат Disney.

Основанный в 1997 году сервис Netflix предоставляет услуги доставки потокового видео через интернет. Штаб-квартира компании расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи. В июле этого года компания сообщила о том, что число подписчиков сервиса по всему миру превысило 100 млн человек.

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