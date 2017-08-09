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ЕК признала готовность ГТС Украины к отопительному сезону

Экономика и бизнес
9 августа, 11:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, августа. /ТАСС

Исследование проводилось на средства Европейской комиссии в рамках оказания технической помощи Украине

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КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) провела успешную проверку готовности газотранспортной системы (ГТС) Украины к отопительному сезону 2017-2018 годов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании "Нафтогаз Украины".

"Еврокомиссия провела успешное тестирование готовности украинской ГТС к новому отопительному сезону", - говорится в сообщении.

Тестирование проводилось представителями Совместного исследовательского центра ЕК с представителями "Нафтогаза", "Укртрансгаза" и министерства энергетики и угольной промышленности и предусматривало выявление рисков для украинской ГТС в отопительном сезоне 2017-2018 годов, а также анализ сценариев кризисных ситуаций.

Исследование проводилось на средства Европейской комиссии в рамках оказания технической помощи Украине. Проект реализуется с 2016 года и рассчитан на три года.

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