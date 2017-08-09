РФ может создать в Индонезии центр по обслуживанию самолетов МС-21

ДЖАКАРТА, 9 августа. /ТАСС/. Россия рассчитывает на востребованность российского пассажирского самолета МС-21 на рынке Индонезии. Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, в этой стране может быть создан центр по ремонту и обслуживанию этих самолетов.

"Мы рассчитываем, что МС-21 будет востребован на динамично растущем рынке авиаперевозок в Индонезии и что он сможет стать оптимальным решением для обеспечения надежной транспортной взаимосвязанности островов индонезийского архипелага", - сказал Лавров, выступая на презентации лайнера производства отечественной корпорации "Иркут" в столице Индонезии.

Он отметил, что корпорация готова не только поставлять самолеты в Индонезию, но и развернуть в стране "многоплановое научно-техническое и производственное сотрудничество с местными индонезийскими партнерами". Лавров добавил, что это сотрудничество не будет подвержено влиянию политической конъюнктуры. "Речь может идти о создании регионального центра по ремонту и обслуживанию этих самолетов", - пояснил министр.

Министр транспорта Индонезии Буди Кария Сумади в свою очередь выразил уверенность в том, что российский самолет будет пользоваться спросом на рынке его страны и призвал индонезийские компании рассмотреть возможность его покупки.

"Воплощение прогресса российского авиастроения"

По словам Лаврова, МС-21 "является воплощением прогресса российского авиастроения за последние годы", так как создан на основе уникальных инновационных разработок в области двигателестроения, электроники, композитных материалов, 3D-печати, и превосходит по ряду модификаций аналогичные машины зарубежного производства.

Министр отметил, что на сегодняшний день уже подписаны контракты на поставку 175 машин и предварительные соглашения более чем на 250 единиц.

МС-21 - это разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, в нее входит "Иркут") самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211).

На данный момент разрабатывается только самолет МС-21-300, в конце мая этого года он совершил первый полет. Первые поставки самолета запланированы на конец 2018 года.