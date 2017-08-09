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Финансовый директор "Алросы" покидает компанию

Экономика и бизнес
9 августа, 13:19 дата обновления: 9 августа, 13:40 UTC+3

У Игоря Куличика истек срок контракта

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Материал из 1 страницы
Финансовый директор "Алросы" Игорь Куличик (слева)

Финансовый директор "Алросы" Игорь Куличик (слева)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Финансовый директор "Алросы" Игорь Куличик уходит из компании.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

"Сегодня мой последний рабочий день в "Алроса". Ровно 15 лет назад я пришел сюда молодым и рьяным и вот, по истечении срока контракта и выполнив все поставленные задачи, ухожу таким же молодым и рьяным, но гораздо более зрелым и опытным", - говорится в сообщении топ-менеджера.

Куличик занимал пост вице-президента - финансового директора компании с августа 2009 года и курировал вопросы финансовой политики, взаимоотношения с инвесторами.

"Игорь Михайлович проработал в компании 15 лет. За это время он многое сделал для развития "Алросы" и достижения компанией блестящих финансовых результатов. При его непосредственном руководстве была выстроена система казначейства, проведены успешные первичное и вторичное размещения акций. Я благодарю Игоря Михайловича за проделанный труд и передаю ему большую благодарность от всего коллектива, наблюдательного совета и акционеров. Желаю ему успеха в достижении новых высот!" - сообщил ТАСС президент "Алросы" Сергей Иванов.

"До назначения нового вице-президента работу финансового блока будет курировать президент компании", - сообщили в пресс-службе "Алросы".

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