Финансовый директор "Алросы" покидает компанию

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Финансовый директор "Алросы" Игорь Куличик уходит из компании.
Об этом он сообщил на своей странице Facebook.
"Сегодня мой последний рабочий день в "Алроса". Ровно 15 лет назад я пришел сюда молодым и рьяным и вот, по истечении срока контракта и выполнив все поставленные задачи, ухожу таким же молодым и рьяным, но гораздо более зрелым и опытным", - говорится в сообщении топ-менеджера.
Куличик занимал пост вице-президента - финансового директора компании с августа 2009 года и курировал вопросы финансовой политики, взаимоотношения с инвесторами.
"Игорь Михайлович проработал в компании 15 лет. За это время он многое сделал для развития "Алросы" и достижения компанией блестящих финансовых результатов. При его непосредственном руководстве была выстроена система казначейства, проведены успешные первичное и вторичное размещения акций. Я благодарю Игоря Михайловича за проделанный труд и передаю ему большую благодарность от всего коллектива, наблюдательного совета и акционеров. Желаю ему успеха в достижении новых высот!" - сообщил ТАСС президент "Алросы" Сергей Иванов.
"До назначения нового вице-президента работу финансового блока будет курировать президент компании", - сообщили в пресс-службе "Алросы".