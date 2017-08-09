Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава ФПА: инициативы Путина о работе следствия с бизнесменами должны скорее стать законом

Экономика и бизнес
9 августа, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

В частности, предлагается внести изменения в УПК РФ, согласно которым следственным органам необходимо запретить изымать серверы и жесткие диски на предприятиях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Глава Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко считает необходимым законодательно закрепить инициативы президента РФ Владимира Путина по работе следственных органов с организациями и бизнесменами.

"Заявления президента России о защите прав предпринимателей отражают обеспокоенность значительной части общества, встревоженной своим уязвимым положением при столкновении с правоохранительными органами. Надеюсь, что наши предложения будут приняты в ближайшее время. Инициативы Владимира Путина должны стать законом как можно скорее, как это было с адвокатскими поправками в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ о дополнительных гарантиях независимости защитников", - сказал Пилипенко ТАСС.

Во исполнение предложений президента РФ, ФПА предлагает внести изменения в УПК РФ, согласно которым следственным органам необходимо запретить изымать серверы и жесткие диски на предприятиях, а также исключить возможность необоснованного заключения под стражу предпринимателей.

Так, в предложениях адвокатов предлагается дополнить статьи 109 и 110 УПК РФ ("Продление сроков содержания под стражей" и "Отмена или изменение меры пресечения") нормами, регламентирующими продление срока ареста.

В частности, что продление стражи может производиться только при наличии действительно обоснованных оснований. В случае выявления необоснованных задержек производства следственных действий, считает Пилипенко, мера пресечения в виде заключения под стражу должна отменяться или быть заменена на более мягкую.

Президент РФ Владимир Путин 3 августа в ходе совещания по инвестпрограммам развития Дальнего Востока предложил запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски при проведении следственных мероприятий на предприятиях, ограничившись изготовлением заверенных копий, чтобы не создавать условия для невозможности продолжения деятельности предприятия вплоть до невозможности уплаты налогов.

Путин также выразил мнение, что если в отношении предпринимателей не проводятся активные следственные действия, то они должны быть освобождены из-под ареста.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался замминистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников
2
Катар объявил о введении упрощенного визового режима для граждан РФ
3
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
4
Третий номер сложности присвоен пожару на Таганской площади в Москве
5
Польская комиссия заявила, что нашла следы взрыва на крыле разбившегося Ту-154
6
Турция примет меры, если РФ не снимет ограничения на поставки сельхозпродукции
7
Финансовый директор "Алросы" покидает компанию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама