Глава ФПА: инициативы Путина о работе следствия с бизнесменами должны скорее стать законом

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Глава Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко считает необходимым законодательно закрепить инициативы президента РФ Владимира Путина по работе следственных органов с организациями и бизнесменами.

"Заявления президента России о защите прав предпринимателей отражают обеспокоенность значительной части общества, встревоженной своим уязвимым положением при столкновении с правоохранительными органами. Надеюсь, что наши предложения будут приняты в ближайшее время. Инициативы Владимира Путина должны стать законом как можно скорее, как это было с адвокатскими поправками в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ о дополнительных гарантиях независимости защитников", - сказал Пилипенко ТАСС.

Во исполнение предложений президента РФ, ФПА предлагает внести изменения в УПК РФ, согласно которым следственным органам необходимо запретить изымать серверы и жесткие диски на предприятиях, а также исключить возможность необоснованного заключения под стражу предпринимателей.

Так, в предложениях адвокатов предлагается дополнить статьи 109 и 110 УПК РФ ("Продление сроков содержания под стражей" и "Отмена или изменение меры пресечения") нормами, регламентирующими продление срока ареста.

В частности, что продление стражи может производиться только при наличии действительно обоснованных оснований. В случае выявления необоснованных задержек производства следственных действий, считает Пилипенко, мера пресечения в виде заключения под стражу должна отменяться или быть заменена на более мягкую.

Президент РФ Владимир Путин 3 августа в ходе совещания по инвестпрограммам развития Дальнего Востока предложил запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски при проведении следственных мероприятий на предприятиях, ограничившись изготовлением заверенных копий, чтобы не создавать условия для невозможности продолжения деятельности предприятия вплоть до невозможности уплаты налогов.

Путин также выразил мнение, что если в отношении предпринимателей не проводятся активные следственные действия, то они должны быть освобождены из-под ареста.