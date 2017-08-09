Нацбанк Узбекистана привлек от Газпромбанка и ВЭБ кредитные линии на $1 млрд

ТАШКЕНТ, 9 августа. /ТАСС/. Российские Газпромбанк и Внешэкономбанк предоставили Национальному банку внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) две кредитные линии на общую сумму $1 млрд. Об этом сообщил в среду Нацбанк центральноазиатской республики.

Согласно информации, опубликованной на сайте финансовой организации, кредитная линия Газпромбанка объемом $500 млн выделена сроком на семь лет на "финансирование инвестиционных проектов в текстильной и других отраслях промышленности". Аналогичная по объему кредитная линия Внешэкономбанка открыта на 15 лет, без конкретизации, на "финансирование инвестиционных проектов".

По словам источника в НБУ информагентства "Подробно.uz", первые транши выделенных средств уже направлены на модернизацию текстильного производства и организацию переработки сельскохозяйственной продукции.

Сообщается, что решение о кредитовании Нацбанка Узбекистана было принято в ходе апрельского визита в Москву президента республики Шавката Мирзиёева. Базовая ставка по кредитам определена в размере 18% годовых.