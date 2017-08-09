Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нацбанк Узбекистана привлек от Газпромбанка и ВЭБ кредитные линии на $1 млрд

Экономика и бизнес
9 августа, 14:34 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 9, августа. /ТАСС

По словам источника в НБУ, первые транши выделенных средств уже направлены на модернизацию текстильного производства и организацию переработки сельскохозяйственной продукции

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАШКЕНТ, 9 августа. /ТАСС/. Российские Газпромбанк и Внешэкономбанк предоставили Национальному банку внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) две кредитные линии на общую сумму $1 млрд. Об этом сообщил в среду Нацбанк центральноазиатской республики.

Согласно информации, опубликованной на сайте финансовой организации, кредитная линия Газпромбанка объемом $500 млн выделена сроком на семь лет на "финансирование инвестиционных проектов в текстильной и других отраслях промышленности". Аналогичная по объему кредитная линия Внешэкономбанка открыта на 15 лет, без конкретизации, на "финансирование инвестиционных проектов".

По словам источника в НБУ информагентства "Подробно.uz", первые транши выделенных средств уже направлены на модернизацию текстильного производства и организацию переработки сельскохозяйственной продукции.

Сообщается, что решение о кредитовании Нацбанка Узбекистана было принято в ходе апрельского визита в Москву президента республики Шавката Мирзиёева. Базовая ставка по кредитам определена в размере 18% годовых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мирзиёев, Шавкат Миромонович
Страны
Россия Узбекистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался замминистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников
2
Катар объявил о введении упрощенного визового режима для граждан РФ
3
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
4
Третий номер сложности присвоен пожару на Таганской площади в Москве
5
Польская комиссия заявила, что нашла следы взрыва на крыле разбившегося Ту-154
6
Турция примет меры, если РФ не снимет ограничения на поставки сельхозпродукции
7
Финансовый директор "Алросы" покидает компанию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама