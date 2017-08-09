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Дорожные карты проблемных объектов предоставили 52 региона РФ

Экономика и бизнес
9 августа, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень отметил, что не все карты соответствует требованиям

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Дорожные карты проблемных объектов долевого строительства предоставили только 52 региона РФ, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Он пояснил, что до 1 августа регионы РФ, где существуют проблемные объекты долевого строительства (71 субъект - прим. ред.), должны были предоставить дорожные карты по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр обманутых дольщиков.

"Мы получили дорожные карты из субъектов РФ. К сожалению, не все субъекты РФ соизволили прислать план- графики мероприятий по решению проблем обманутых дольщиков. У нас сегодня 52 региона прислали карты из 71, где есть проблемы", - сказал Мень.

Министр отметил, что не все из присланных дорожных карт соответствует требованиям, которые были направлены в регионы Минстроем России.

"Только 39 регионов сделали грамотные графики. Среди них - Московская и Самарская области, а также Республика Татарстан", - сказал Мень.

Он добавил, что до конца недели регионам будут направлены требования по изменению графиков. Минстрой России рассчитывает, что до конца августа ситуация будет исправлена.

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Персоны
Мень, Михаил Александрович
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