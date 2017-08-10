Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новак поручил подготовить в Крыму дизель-генераторы для покрытия дефицита электроэнергии

Экономика и бизнес
10 августа, 1:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Глава Минэнерго отметил, что потребление на полуострове и в Краснодарском крае в последние дни было рекордным

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Новак

Александр Новак

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак поручил властям Крыма в кратчайшие сроки привести в работоспособное состояние все дизель-генераторные установки, необходимые для покрытия дефицита мощности в энергосистеме полуострова. Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам совещания по ситуации в энергетики Крыма и Краснодарского края в условиях жары, которое Новак провел в среду в Ялте.

По словам министра, потребление в этих регионах в течение нескольких дней было рекордным.

Смотрите также

Первые блоки ТЭС в Крыму запустят в начале 2018 г. независимо от возможного отзыва турбин

Глава Минэнерго сообщил об отставании от сроков сдачи ТЭЦ в Крыму

Новак: с 11 мая Крым будет полностью обеспечен электроэнергией

"7 августа потребление электрической мощности в Крыму превысило исторический максимум нагрузок и составило 1249 МВт, это на 70 МВт вышел величины летнего максимума. А в Кубанской энергосистеме исторический максимум составил 5032 МВт, это на 433 МВт выше максимума, зафиксированного в июле 2016 года", - уточнил министр. Среди причин он назвал рост потребления промышленными предприятиями, развитие курортов и активное использование кондиционеров в жару.

По данным пресс-службы Минэнерго, из 284 дизель-генераторных установок, предусмотренных для перевода потребителей на децентрализованное электроснабжение с мощностью не менее 109,6 МВт (122 МВт с учетом Севастополя) "в целях покрытия возникающего дефицита мощности в Крымской энергосистеме", были включены только 75 общей мощностью лишь 18,3 МВт. Новак поручил Совету министров Республики Крым в кратчайшие сроки привести в работоспособное состояние все дизель-генераторные установки, необходимые для покрытия дефицита мощности в энергосистеме полуострова.

Кроме того, глава Минэнерго поручил руководству регионов и энергокомпаний принять оперативные меры, направленные на снижение рисков технологических нарушений на объектах электроэнергетики, провести внеочередные обходы линий электропередачи, оповестить население о возможном применении графиков ограничения режима потребления электроэнергии и обеспечить мобилизацию персонала. "Для минимизации рисков временно запрещено проводить внеплановые и плановые ремонтные работы системообразующей сети, а также любые работы на электростанциях с высшим классом напряжения 110 кВ и выше", - добавил Новак.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: Москва не прибегла бы к контрмерам, если бы не действия Вашингтона
2
Торговые павильоны горят на территории строительного рынка на МКАД
3
В Керченском проливе протестировали плавучую систему для перевозки арок Крымского моста
4
Власти Мурманской области помогут семье убитого врача онкодиспансера
5
В районе строительства Крымского моста сняты ограничения судоходства
6
Суд обязал обеспечить лекарствами жительницу Орла после жалобы Путину
7
Около Белого дома появилась большая надувная курица с прической Трампа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама