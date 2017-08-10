Новак поручил подготовить в Крыму дизель-генераторы для покрытия дефицита электроэнергии

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак поручил властям Крыма в кратчайшие сроки привести в работоспособное состояние все дизель-генераторные установки, необходимые для покрытия дефицита мощности в энергосистеме полуострова. Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам совещания по ситуации в энергетики Крыма и Краснодарского края в условиях жары, которое Новак провел в среду в Ялте.

По словам министра, потребление в этих регионах в течение нескольких дней было рекордным.

"7 августа потребление электрической мощности в Крыму превысило исторический максимум нагрузок и составило 1249 МВт, это на 70 МВт вышел величины летнего максимума. А в Кубанской энергосистеме исторический максимум составил 5032 МВт, это на 433 МВт выше максимума, зафиксированного в июле 2016 года", - уточнил министр. Среди причин он назвал рост потребления промышленными предприятиями, развитие курортов и активное использование кондиционеров в жару.

По данным пресс-службы Минэнерго, из 284 дизель-генераторных установок, предусмотренных для перевода потребителей на децентрализованное электроснабжение с мощностью не менее 109,6 МВт (122 МВт с учетом Севастополя) "в целях покрытия возникающего дефицита мощности в Крымской энергосистеме", были включены только 75 общей мощностью лишь 18,3 МВт. Новак поручил Совету министров Республики Крым в кратчайшие сроки привести в работоспособное состояние все дизель-генераторные установки, необходимые для покрытия дефицита мощности в энергосистеме полуострова.

Кроме того, глава Минэнерго поручил руководству регионов и энергокомпаний принять оперативные меры, направленные на снижение рисков технологических нарушений на объектах электроэнергетики, провести внеочередные обходы линий электропередачи, оповестить население о возможном применении графиков ограничения режима потребления электроэнергии и обеспечить мобилизацию персонала. "Для минимизации рисков временно запрещено проводить внеплановые и плановые ремонтные работы системообразующей сети, а также любые работы на электростанциях с высшим классом напряжения 110 кВ и выше", - добавил Новак.