В Якутске открылся российско-китайский завод строительных панелей за 47 млн рублей

ЯКУТСК, 11 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Российско-китайский завод по производству быстровозводимых строительных панелей открылся в Якутске. Как сообщил в пятницу зампред правительства Якутии Игорь Никифоров, продукция завода будет востребована для северных и арктических районов Якутии.

"Сегодня мы присутствуем на церемонии открытия нового завоза по производству быстровозводимых строительных панелей. Инвестор - российско-китайская компания "Арт Ли" - очень вовремя открыл в Якутске завод по производству таких панелей. Так как строительный рынок республики динамично развивается, в этом году будет введено 620 тыс. кв. метров жилья в Якутии (610 тыс. кв. метров ввели в 2016 году, - прим. ТАСС). Кроме того, с 2018 года в республике начнется реализация второго этапа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, поэтому ваша продукция будет востребована, особенно в арктических и северных районах", - сказал Никифоров.

Как сообщил ТАСС директор компании "Арт Ли" Николай Чукров, стеновые панели изготавливаются на заводе из полисторол-бетона по немецкой технологии, которые имеют международный сертификат соответствия. "Мы сейчас проходим российскую госэкспертизу. Мощность завода составляет 30 тыс. кв. метров в год, но с возможностью увеличения за счет установки дополнительного оборудования. Общая сумма инвестиций в строительство завода составила 47 млн рублей", - отметил Чукров.

По его словам, уже выпущена первая партия продукции, на которую имеется спрос в районах республики. "Мы построили экспериментальный дом на площадке завода, уже выпустили первую партию панелей. Поступает много заказов на возведение домов из районов республики", - добавил Чукров.