В ДНР до конца года выпустят 100 автобусов марки "Донбасс"

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ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Порядка 100 автобусов марки "Донбасс" будет выпущено в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) до конца 2017 года. Об этом в пятницу заявил Глава ДНР Александр Захарченко.
"До конца года планируем выпустить 100 автобусов. Первые десять поедут в Горловку", - цитирует его Донецкое агентство новостей.
О планах наладить в ДНР выпуск автобусов Захарченко заявил в ноябре 2016 года. Позднее стало известно, что сборка будет осуществляться на Донецком заводе "Донецкгормаш". 11 августа состоялась презентация первых двух автобусов собственного производства, получивших название "Донбасс".