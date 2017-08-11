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В ДНР до конца года выпустят 100 автобусов марки "Донбасс"

Экономика и бизнес
11 августа, 12:26 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 11, августа. /ТАСС

Автомобили будут собирать на "Донецкгормаше"

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ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Порядка 100 автобусов марки "Донбасс" будет выпущено в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) до конца 2017 года. Об этом в пятницу заявил Глава ДНР Александр Захарченко.

"До конца года планируем выпустить 100 автобусов. Первые десять поедут в Горловку", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

О планах наладить в ДНР выпуск автобусов Захарченко заявил в ноябре 2016 года. Позднее стало известно, что сборка будет осуществляться на Донецком заводе "Донецкгормаш". 11 августа состоялась презентация первых двух автобусов собственного производства, получивших название "Донбасс".

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Захарченко, Александр Владимирович
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