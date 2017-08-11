Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молодые семьи в Башкирии получили первые выплаты на покупку жилья

Экономика и бизнес
11 августа, 14:04 UTC+3 УФА УФА 11, августа. /ТАСС

По данным региональных властей, заявления на участие в программе, по последним данным, подала 751 семья, из них 91 включена в список претендентов

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 11 августа. /ТАСС/. Первые пять молодых семей в Башкирии получили по 300 тыс. рублей на приобретение жилья по экспериментальной программе региональных властей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы региона.

"Глава Башкирии Рустэм Хамитов вручил молодым семьям свидетельства о предоставлении единовременной социальной выплаты на улучшение жилищных условий при рождении первого ребенка. Государственную поддержку получили первые пять семей", - говорится в сообщении.

Хамитов поздравил участников эксперимента по поддержке молодых родителей, которые стоят в очереди на получение жилья. "Мы в этом году приняли решение помогать таким семьям и будем выделять по 300 тыс. рублей для того, чтобы вы могли хоть немного компенсировать свои затраты на покупку жилья", - цитирует руководителя республики его пресс-служба.

В марте Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в республике, согласно которому с 1 января 2017 года устанавливается единовременная социальная выплата при рождении первого ребенка. Средства можно использовать на приобретение жилья или для погашения остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту в размере 300 тыс. рублей.

По данным региональных властей, заявления на участие в программе, по последним данным, подала 751 семья, из них 91 включена в список претендентов. В Башкирии, помимо федеральных программ, также выплачиваются ежемесячные пособия студенческим семьям с детьми, пособия на детей-инвалидов и пособия семьям, в которых одновременно родились двое и более детей.

Кроме того семьям, имеющим девять и более несовершеннолетних детей, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 600 тысяч рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР до конца года выпустят 100 автобусов марки "Донбасс"
2
Яйца с фипронилом попали в 15 государств в ЕС и за его пределами
3
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
4
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
5
"Яблоко" сообщило о нападении на своего депутата в Москве
6
Еще один житель Свердловской области поменял имя на Люцифера
7
ВКС России получат более 120 самолетов и вертолетов в 2017 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама