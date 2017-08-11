Молодые семьи в Башкирии получили первые выплаты на покупку жилья

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УФА, 11 августа. /ТАСС/. Первые пять молодых семей в Башкирии получили по 300 тыс. рублей на приобретение жилья по экспериментальной программе региональных властей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы региона.
"Глава Башкирии Рустэм Хамитов вручил молодым семьям свидетельства о предоставлении единовременной социальной выплаты на улучшение жилищных условий при рождении первого ребенка. Государственную поддержку получили первые пять семей", - говорится в сообщении.
Хамитов поздравил участников эксперимента по поддержке молодых родителей, которые стоят в очереди на получение жилья. "Мы в этом году приняли решение помогать таким семьям и будем выделять по 300 тыс. рублей для того, чтобы вы могли хоть немного компенсировать свои затраты на покупку жилья", - цитирует руководителя республики его пресс-служба.
В марте Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в республике, согласно которому с 1 января 2017 года устанавливается единовременная социальная выплата при рождении первого ребенка. Средства можно использовать на приобретение жилья или для погашения остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту в размере 300 тыс. рублей.
По данным региональных властей, заявления на участие в программе, по последним данным, подала 751 семья, из них 91 включена в список претендентов. В Башкирии, помимо федеральных программ, также выплачиваются ежемесячные пособия студенческим семьям с детьми, пособия на детей-инвалидов и пособия семьям, в которых одновременно родились двое и более детей.
Кроме того семьям, имеющим девять и более несовершеннолетних детей, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 600 тысяч рублей.