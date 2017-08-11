Медведев поручил главе Пензенской области следить за состоянием школ

ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Власти регионов должны планировать расходы не только на строительство новых школ, но и на ремонт существующих образовательных учреждений. На это обратил внимание премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

Он одобрительно отозвался о действиях пензенских властей в этой сфере. "Это правильно, потому что наша программа по школам не заключается в том, чтобы обязательно понастроить только новые школы. У нас есть школы вполне приемлемые, которые требуют просто капитального ремонта и реконструкции, на это тоже нужно планировать денежные средства", - подчеркнул Медведев.

Губернатор доложил, что в Пензенской области намерены на следующий год увеличить расходы на реализацию соответствующей программы. Глава региона также сообщил, что за 10-15 лет в Пензенской области в целом удалось решить вопрос с очередями в детские сады, в настоящее время сохраняется только текущая очередь.

Ведется строительство новых школ и решается задача ликвидации второй смены. Белозерцев рассказал о ситуации в сфере здравоохранения. По его словам, пока в области не удается в полном объеме обеспечить кадрами все медицинские учреждения.

"Мы планируем закрыть [эту потребность] в течение ближайших 2-3 лет на 100%", - заверил губернатор, отметив, что речь идет в основном об узких специалистах. Глава Пензенской области доложил также о реализации в регионе проекта "Бережливая поликлиника", на который здесь выделено 37 млн рублей.

"Мы видим эти задачи, и мы будем делать все для того, чтобы доступность и качество медицинской помощи была обеспечена для каждого гражданина, даже проживающего в отдаленном населенном пункте", - заключил губернатор. "Это, действительно, очень важная задача. Надеюсь, что постепенно у вас она будет решена", - заметил Медведев.

Кроме того, глава региона также рассказал о ходе уборки урожая, отметив, что в этом году планируется собрать "не меньше, а даже больше", чем в предыдущем. Развивается также молочное и мясное животноводство, продолжил Белозерцев, поблагодарив премьера за увеличение субсидий на развитие сельского хозяйства в Пензенской области и выделение на это около одного миллиарда рублей.

По словам главы региона, в прошлом году был завершен проект по производству мяса индейки в размере 60 тыс. т в год. "Это первое место в России, мы экспортируем - начиная от Объединенных Арабских Эмиратов и во многие западные страны, что очень важно. И с вашей поддержкой, и с участием инвесторов мы планируем к 2020-2021 году выйти на 150-160 тыс. т в год. Тогда мы будем в тройке мировых компаний, которые производят мясо", - сказал губернатор.

Медведев отметил, что рад реализации такого проекта Пензенской области. "Это и иностранные инвестиции, которые всегда приятно, когда они направляются в наше сельское хозяйство, это и внутренняя задача, внутренний рынок, и экспорт. А экспорт - это очень важно, потому что это приток валюты, необходимый для развития региона", - сказал премьер-министр.